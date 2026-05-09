◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、美浦トレセンサウジアラビアロイヤルＣの覇者で、前走の朝日杯ＦＳ４着から巻き返しを狙うエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、坂路を７０秒８―１５秒６で駆け上がって最終調整。柔らかみのある身のこなしで、落ち着いた雰囲気だった。寺河助手は「今朝はすごくいい雰囲気でした。落ち着いているし、