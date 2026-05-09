◆米大リーグマーリンズ２―３ナショナルズ（８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ナショナルズのＦ・グリフィン投手（３０）が８日（日本時間９日）、敵地・マーリンズ戦に先発し、自己最長タイの７回４安打２失点（自責１）。同最多の１０３球で９三振を奪う好投を見せ、ナ・リーグ６位タイの４勝目を挙げた。前回２日（同３日）の本拠地・ブルワーズ戦では６回３安打３失点（自責０）で初黒星を喫していた左腕