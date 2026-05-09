女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。共演俳優について語る場面があった。山口は現在、TBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」に出演中。山口の息子役で共演している「Kis-My-Ft2」玉森裕太（36）について振られると「玉ちゃん！玉ちゃんがね、息子になってくれたの」と大興奮。MCの鶴瓶に「玉ちゃんどんな子でした？」と聞かれると、合掌し天井を仰ぎながら「ほんとにこの息子を贈っ