プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（７２）が９日、デビュー５５周年を迎えた。藤波は１９７０年に日本プロレスに入門。１９７１年５月９日、岐阜市民会館で新海弘勝（北沢幹之）戦でデビューした。以後、師匠のアントニオ猪木さんが設立した新日本プロレスに旗揚げから参加。ジュニアヘビー級で時代を切り開き、長州力との名勝負数え歌、前田日明との激闘、猪木さんに反旗を翻す飛竜革命、１９８８年８・８横浜文体での猪木