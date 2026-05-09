福島県郡山市の磐越自動車道で高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕されたドライバーの無職の男（６８）（新潟県胎内市）が今年、交通事故を複数回起こしていたことが９日、捜査関係者への取材で分かった。バス事故ではなかったとみられるが、福島県警は運転能力に問題がなかったか捜査している。男はこれ