「FIFAワールドカップカタール2022」開幕式の主人公が、ボーイズグループBTSのJUNG KOOKだったならば、「FIFAワールドカップ北中米2026」の幕を開けるK-POPスターは、ガールズグループBLACKPINKのリサとなった。5月8日（現地時間）、アメリカのスポーツ専門メディア『ジ・アスレチック』は、リサが国際サッカー連盟（FIFA）とワールドカップ開幕式公演の契約を締結したと報じた。【写真】リサ、富豪恋人とは破局？モデル男性と密着