【モデルプレス＝2026/05/09】元HKT48で女優の矢吹奈子のマネージャーが運営するX（旧Twitter）アカウントが5月6日、更新された。矢吹のシール帳を公開し、話題となっている。【写真】元韓国アイドル「センス抜群」大量のシール帳公開◆矢吹奈子、ハマっているシール帳披露同アカウントは「シール集めにハマって、こんなシール帳が出来上がりました」とコメント。様々な大きさのシール帳が7冊が並べられたテーブルの後ろで矢吹が笑