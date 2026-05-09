江蘇省南通市崇川区の船舶・海洋エンジニアリング産業ベルトで建設中の船舶。（２月２日、ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）【新華社北京5月9日】中国船舶工業行業協会は9日、2026年1〜3月の中国造船業の三大指標（新造船竣工量、新造船受注量、手持ち工事量）を発表した。新造船竣工量は前年同期比46.0％増の1568万載貨重量トン（DWT）、新造船受注量は3.0倍の5953万DWT、3月末時点の手持ち工事量は43.6％増の3億2230万