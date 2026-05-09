新しい名を冠した、全てが新しいモデル2001年3月のジュネーブ・ショーでアストン マーティンは、『V12ヴァンキッシュ』を世界初公開。今年は、そんなヴァンキッシュが25周年となる。当時は『新しい名を冠して登場した、全てが新しいモデル』として注目を集めた。【画像】登場から25年！3世代に渡るフラッグシップ・スーパーGT『アストン マーティン・ヴァンキッシュ』全82枚アストンマーティンのCEO、エイドリアン・ホールマーク