アメリカ国防総省は8日、政府が保管するUFO＝未確認飛行物体などに関する資料を公開しました。アメリカ国防総省は8日、UFOなどのUAP＝「未確認異常現象」に関する写真や動画など、161点をホームページで公開しました。資料には1969年にアポロ12号が月に着陸した際に撮影された写真も含まれています。「5つの正体不明の現象が確認できる」としています。またインド太平洋軍が2023年1月に日本周辺で赤外線カメラで撮影した映像には、