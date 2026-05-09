◇プロ野球セ・リーグ中日ー巨人（5月9日、バンテリンドーム）巨人の丸佳浩選手が1軍に合流しています。丸選手は4月20日に打撃不振で2軍に送られました。しかし、その後は2軍で.316の打率を残すなど、打撃の調子を上げてきています。巨人は打線がヒットを放つものの、点につながらず、試合後に野手コーチ陣がミーティングを行うなど、動きが出ています。