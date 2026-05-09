9日未明、横浜市の住宅街で、帰宅途中の女性が刃物のようなものを持った男に現金が入ったバッグを奪われる強盗事件がありました。警察によりますと9日午前0時半すぎ、横浜市保土ケ谷区の住宅街で「刃物のようなものを見せられ、カバンをひったくられた」と女性から110番通報がありました。女性が帰宅途中1人で歩いていたところ、後ろから近づいた男が刃物のようなものを示し、手提げバッグを奪って逃走したということです。その後