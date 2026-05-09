24時間ドライバーのSOSに駆けつけるJAF。神奈川、茨城、埼玉の3か所で車のトラブルに対応するJAFの基地に密着すると、走行中にパンクに気づいたという旅行中の家族や、渋滞を避けるため進んだ裏道でぬかるみにはまってしまったという人たちも。そして、目的地近くまで行ったのにバッテリーが上がってしまい観光を断念したという夫婦。実は、ガソリン代を節約したいという思いからとった行動に、バッテリー上がりの原因がありました