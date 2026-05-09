俳優の石田ゆり子（56）が、さまざまなインテリアが置かれた生活感あふれる自宅を公開し、反響を呼んでいる。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）これまでもInstagramで、バスタオルが干された部屋や包丁の形をしたクッションが置かれた寝室など、自宅の様子を発信してきた石田。また、「#ハニオ日記」とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫・ハニオ目線での日常を公開していて、置物や本が並ぶおしゃれな