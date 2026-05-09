９日午前５時頃、大阪市中央区難波のホテルで、「女性が殺害されている可能性がある」と男性から大阪府警南署に申告があった。署員がホテルに駆けつけると、客室で成人とみられる女性が倒れており、その場で死亡が確認された。首には皮膚の変色がみられ、同署は事件の可能性があるとみて調べている。発表では、女性は服を着ており、身元を示すものは見つかっていないという。男性は知人から、「（別の）男性から『ホテルで人を