【NASCAR】第11戦 ウルト400（日本時間5月4日／テキサス・モーター・スピードウェイ）【映像】接触→即バックして自陣ボックスへ戻る驚きの荒業アメリカで絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCARでピット作業を終えて発進した直後に他車と接触し、即座にバックでピットボックスへ戻って修復作業を行うという、一分一秒を争うピットロードならではの驚きのシーンが注目を集めた。アクシデントが起きたのはレースの94周目。