● ホワイトソックス 8 − 12 マリナーズ ○＜現地時間5月8日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」でフル出場。初回にメジャー全体トップに並ぶ15号ソロを放ち、メジャー新記録となる8カード連続初戦本塁打を達成した。いきなり本拠地を沸かせた。初回の第1打席、一死無走者でマリナーズの先発右腕・ハンコックとた対峙。1ボール後の2球