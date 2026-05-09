2025年11月に旧七谷郵便局にオープンしたカフェ『カフネ』。 昭和10年に建てられ文化財になっている建物で、レトロなものが大好きな店主・御手洗智一さんがここにほれ込んで決めました。内部は郵便局の造りや机などをそのまま生かしつつ、タイプライターなど雰囲気に合うインテリアをコレクションして置いています。隅々までノスタルジックな雰囲気で、まるで異世界に誘われているような不思議な気持ちになります。