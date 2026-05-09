お笑い芸人の餅田コシヒカリさんが5月8日、自身のインスタグラムを更新。アパレルブランドを立ち上げることを発表しました。 【写真を見る】【 餅田コシヒカリ 】アパレルブランド立ち上げを発表「夢は…あのランウェイ系のイベントに出ることです」餅田さんは「重大なお知らせ」と題して「餅田コシヒカリこの度、アパレルブランドを立ち上げます！」と投稿。続けて「夢が一つ叶いました…！一年以上前からずっと打ち合わ