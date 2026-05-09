俳優の柏木由紀子（78）が、9 日までに自身のインスタグラムを更新。「新緑の季節の参考に」と、スカーフを使った休日コーデを披露した。【写真・動画】「カラーコーデがお上手ですね」「オシャレ」スカーフを使った休日コーデ披露の柏木由紀子柏木は「グリーンコーデです。今回はチョコブラウンと合わせて大人カラーコーデです」と、鮮やかなグリーンのセーターに落ち着いたチョコブラウンのフレアデニムを合わせたコーディネ