【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はエンゼルス戦に４番三塁で出場し、三回に先制適時打を放ち２―０の勝利に貢献した。マリナーズ戦に２番一塁で出たホワイトソックスの村上は一回、３試合ぶりの本塁打となる１５号ソロをマーク。カブスの鈴木はレンジャーズ戦に５番右翼で出場し、四回に７号２ランを打った。