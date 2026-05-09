俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が7日、自身のブログを更新。元プロ野球選手・清原和博氏（58）の元妻でモデルの亜希（57）の手料理を絶賛し、豪華な品々を披露した。【写真】「まるでお料理やさんのよう」戸田恵子が公開した、亜希の豪華な手料理の数々戸田は「あきちゃんたくへ」と題したブログで、この日の出来事を紹介し「夜は楽しみにしていた会食。お料理上手な亜希ちゃん宅にジムのトレーナーさんと一緒に