■MLBWソックス 8ー12 マリナーズ（日本時間9日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場し、4打数1安打（1本塁打）1四球をマークした。チームは村上の今季15号ソロ本塁打で先制をするも、その後は投手陣が打ち崩され12安打12失点。終盤の反撃も及ばず、3連敗を喫した。試合は1回、マリナーズの先発・E.ハンコック（26）に対し、1死走者無しで迎えた村上の第1