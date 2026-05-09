女優の板谷由夏（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークを過ごした父の姿を公開した。「ゴールデンウィーク中、一緒に過ごした両親。家族は形を変える。今は今で楽しいけれど小さい頃を思い出すと涙が出そうになる」とつづった。「お見送りや、さよならをするときなるだけ相手が見えなくなるまで手を振るのは父を習ってのことだ」と板谷。「板谷家の約束みたいなことかもしれない。パパ、ママ、長生