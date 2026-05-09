サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が最新ショットを公開した。９日までにインスタグラムで「そろそろアイコン変えたいなーて思ってて撮影してもらったの」などと書き始め、両手で頬づえをつき、肩周りを出したキャミソール姿の写真を載せた丸高。レースの白シャツにデニムパンツを合わせた爽やかなコーディネートには、黒キャップと黒パンプスを合わせ、「#撮影