女優の上野樹里が家族ショットでファンをほっこりさせている。９日までにインスタグラムで「サンドイッチフムスサンドスモークサーモンサンドオムレツサンドの３種！デザートはバナナホットコーヒーとレモン絞った炭酸水持参したよティーカップも１つ持っていったら飲み物がとても美味しく感じたよ使わなかったいつかのおしぼりもとても活躍した」とつづり、夫で人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボー