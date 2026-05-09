リシュモン ジャパン合同会社が展開するブランド、「パネライ」は、フィレンツェで2025年9月10日に公開され、アメリカ、中国と巡回して成功をおさめた「The Depths of Time 時の深淵」展を、2026年5月6日より伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催中。 展覧会の開催を記念し、 2026年5月7日にパネライ ルミノールをご愛用の元ラグビー日本代表 五郎丸 歩さんをゲストに迎えフォトコールイベントを