日本の象徴である富士山はどのようにして形成されたのか？ 三つのプレートがせめぎ合うところに立つ富士山 10万年前に生まれた富士山は、日本一の高さ（３７７６ｍ）を誇る日本列島で最大の若い活火山です。これまでに７００㎦を超える大量のマグマを噴出してきました。しかも、日本列島の火山の大部分が安山岩からなるのに対して、富士山はまったく異なる玄武岩からできているのです。考えれば考えるほど、富士山