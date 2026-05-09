７日、寧波市にある環城東路高速道路の明州大橋付近に咲くコウシンバラ。（ドローンから、寧波＝新華社配信／胡学軍）【新華社寧波5月9日】中国浙江省寧波市で、高架道路に植えられたコウシンバラが色鮮やかな花をつけた。車道は花の回廊となり、街に彩りを添えている。７日、寧波市にある環城東路高速道路の明州大橋付近に咲くコウシンバラ。（ドローンから、寧波＝新華社配信／胡学軍）７日、寧波市にある環城東路高速道路の明