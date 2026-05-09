動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月27日〜5月3日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が5週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル4位と5位には、萩原健太郎監督による2作品が初登場。4位は、昨年12月に公開された、にいさとるによる漫画作品を実写映画化した『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。不良たちが“街を守るヒーロー”として戦う姿