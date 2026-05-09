「ホワイトソックス８−１２マリナーズ」（８日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は１５号先制アーチでＭＬＢ本塁打ランキングトップのヤンキース・ジャッジに並んだ。４打数１安打１打点、１四球、２得点だったが、チームは大敗で勝率５割に王手をかけてから痛恨の３連敗で借金「４」となった。本拠地が大きくどよめいたのは初回だった。第１打席で甘いボールを逆方向へきれいに流し打つと打球はグングン伸びて左