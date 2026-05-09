自分の子どもが悪いにもかかわらず、逆ギレしてくるお母さんもいるようです……。今回は、そんなお母さんに言い返した人のエピソードをご紹介します。仲良くなりたかった？「小学1年生の娘が、同じクラスの男の子から何度も叩かれたので『やめて！』『うざい！』と叫んだそうです。驚いているその男の子に向かって『もう私に近づかないで！』と言ったら、なぜか男の子が号泣……。後日、その男の子のお母さんから『うちの子はただ