主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月8日（金）に放送された第3話のラストでは、主人公・高坂葵（白洲迅）の父・達夫（西村和彦）が、息子が余命３ヶ月であることを知る展開に。すると達夫は、思わず耳を疑う一言を放ち…。【映像】余命３ヶ月の息子に父親が衝撃発言◆主人公が不倫妻との決別を宣言！第3話では、葵が苦しみ戦いながらも治療に励む一方、相変わらず