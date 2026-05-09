5月9日（現地時間8日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス準決勝が行われ、ニューヨーク・ニックスがフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの第3戦に臨んだ。 シリーズを2勝0敗としているニックスは、敵地エクスフィニティ・モバイル・アリーナで第3戦を迎えた。この試合は、映画監督のスパイク・リーや俳優のティモシー・シ