この連載は、2016年を契機として、この10年に日本のアニメに起きた変化を追うことを主旨としている。連載1回目の前回は、日本の商業アニメには批評の層が薄く、本来的な意味での「作家」が成立しにくいこと、それゆえにヒットが作家性の証明と半ばイコールになっていること、そして、その状況への対抗策として映画祭に代表される、作家をフックアップする仕組みの必要性を論じた。 参考：【新連載】「アニメの時代」を振