[5.8 ブンデスリーガ2部第33節 パダーボルン 2-2 カールスルーエ]カールスルーエのFW福田師王が8日、敵地で行われたブンデスリーガ2部第33節パダーボルン戦(△2-2)で今季5ゴール目を挙げた。スタメン出場した福田は1-1の後半34分、カウンターから左サイドのDFデイビッド・ヘロルドに預け、中央をランニング。ペナルティエリア後方でリターンパスを受けると、フェイントを入れて右に持ち出し、右足のグラウンダーのシュートをゴ