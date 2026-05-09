開催：2026.5.9 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 6 - 0 [ヤンキース] MLBの試合が9日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとヤンキースが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。 2回裏、7