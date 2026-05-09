開催：2026.5.9 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 6 - 4 [ツインズ] MLBの試合が9日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。 1回裏、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってセカンドゴロ