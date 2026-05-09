開催：2026.5.9 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 7 - 9 [ロッキーズ] MLBの試合が9日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとロッキーズが対戦した。 フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するロッキーズの先発投手はチェイス・ドーランダーで試合は開始した。 1回表、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 6球目を打ってフ