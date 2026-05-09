開催：2026.5.9 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 8 - 12 [マリナーズ] MLBの試合が9日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとマリナーズが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。 1回裏、2番 村上宗隆 2球目