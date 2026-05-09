開催：2026.5.9 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 4 - 3 [タイガース] MLBの試合が9日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はクリス・バビク、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。 2回表、7番 スペンサー・トーケルソン 2球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでタイガ