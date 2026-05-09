【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが最新曲「風と町」（NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌）のMVのehind the Scenes映像を公開した。 ■メンバーのインタビュー映像も 風を踊らせ、風に導かれていくメンバーの優雅な姿が、雄大な自然と最先端のVFXで描かれた美しい映像の制作の裏側を楽しむことができるだけでなく、そのコンセプトの起案から映像の完成に至るまで楽曲にまつわ