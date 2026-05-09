毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。5月9日（土）は放送100回記念として、これまで番組に出演してきた“神様”にまつわるプレゼントが合計100名様に当たる企画を実施。その賞品と“神様”出演時の映像を振り返りながら、応募に必要なキーワード放送内で1文字ずつ発表していった。＜応募方法＞1