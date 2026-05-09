5月16日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■料理の脇役から主役の座に！“マッシュルームの神様”が登場！千葉県香取市で見つけた神様は、年間約2億個を収穫し、その規模は全国のマッシュルームの3割を誇るという生産者の「芳源（よしもと）ファーム」さん。三代目の菅佐原徹哉さんがこだわっているのはマッシュルームを育てるための「土台作り」。先進地であ