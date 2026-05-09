【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米中央軍は８日、イラン船籍の石油タンカー２隻を新たにオマーン湾で攻撃したと発表した。米軍が継続するイランに対する海上封鎖措置の一環だ。戦闘終結に向けて米国が提示した合意案への回答をイランが保留する中、緊張状態が続いている。中央軍によると、タンカーは石油を積載していない状態で、イランの港に向かっていた。米原子力空母ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュから飛び立った