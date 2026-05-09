世界最高峰エベレスト（共同）【ニューデリー共同】ネパール観光当局は8日、世界最高峰エベレストの今年春季の登山許可証取得者は55カ国・地域の492人で、記録のある1953年以来過去最多だったと明らかにした。中国が「政治的理由」のため中国側からの登山ルートを外国人には閉鎖している影響もあるとみられる。内訳は中国人が最多で109人。米国人76人、インド人61人と続いた。これまでの最多は2023年の479人だった。ネパール