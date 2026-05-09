戦勝記念パレード用の装飾が施された赤の広場を歩く、ロシア国家親衛隊の隊員ら/Natalia Kolesnikova/Anadolu/Getty Images via CNN Newsourceモスクワ（CNN）長年にわたり、第2次世界大戦でのソ連による対独戦勝利を記念するパレードは、ロシアの軍事力と国力を象徴するイベントであり続けている。そこでは軍の重装備品がこれ見よがしに披露され、多数の要人がこぞって出席する。しかし今年は様相が大きく異なる。ロシア国防省に