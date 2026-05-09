◇プロ野球セ・リーグ中日9ー2巨人（5月8日、バンテリンドーム）5回途中5失点で降板した巨人の先発、ウィットリー投手。2回にフォアボールで出したランナーをホームランでかえし、2失点すると、5回には自身の悪送球でピンチを広げると、打球が足を直撃するアクシデントもあり、5失点でマウンドを降りました。「フォアボールからのホームランで失点するのは最悪のパターン。よくない点の取られ方をしました」と試合後に反省の弁を