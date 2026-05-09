「投資をしたいけれど、まとまったお金がない」そう考えて足踏みしている方は多いはずです。 しかし、不動産投資には、他の投資には存在しない強力な武器があります。それが「レバレッジ」です。○銀行がお金を貸してくれる唯一の投資あなたが「これから有望な株を買いたいので1,000万円貸してください」と銀行に頼んでも、まず断られるでしょう。 株式投資や投資信託のために融資を受けることは原則不可能です。しかし、不動産は