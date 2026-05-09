この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」リフォームを想定して中古住宅を購入する人が増えていると聞きました。新築住宅を購入するのと比較して、注意したいポイ